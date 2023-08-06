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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحت عنوان بلدى أمانة.. حملة لطرق الأبواب ينفذها قومي المرأة بشمال سيناء

حملة طرق الأبواب
حملة طرق الأبواب بسيناء

نفذ المجلس القومي للمرأة  فرع محافظة شمال سيناء ، اليوم الأحد 6 أغسطس 2023 فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان "بلدى أمانة" والتى استهدفت عدد 2800 من السيدات والرجال والأطفال،  بقرى مراكز العريش والشيخ زويد ونخل وبئر العبد، بعدد 2500 زيارة.

وشملت الحملة  مناطق ضاحية السلام –المزرعة– المساعيد – حى دريم لاند – السكاسكة – حي ال ايوب – الزهور-– السبيل – الميدان – زارع الخير– الريسة – اقطية – عامورية - حي الغزلان – رابعة  - الخربه ـ الشيخ زويد – حي الكوثر -ابوطويلة -– الحسنة – بغداد -نخل
 

النظرة الإيجابية:

 وقالت احسان داوود غالي مقررة الفرع، إن الحملة تستهدف تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل ، وشرح دور المشروعات القومية الكبري فى تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين ، ورفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع خاصة في ظل الأزمات العالمية.

وشارك في الحملة رائدات المجلس وميسرات مجموعات الإدخار والاقراض الرقمى ومجموعة من الشباب المتطوعين وميسرات مبادرة دوى لتمكين الفتيات ، علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة المشاركين بجلسات الدوار والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.

وأوضحت احسان داوود غالي ان الحملة بدأت فى 6 أغسطس ٢٠٢٣ ،  وتستمر على مدار شهرين ، وسوف يتم تنفيذها بعدد من قري محافظات مبادرة حياة كريمة ومبادرة تنمية الأسرة المصرية وعدد من القري المختارة من خارج المبادرة .

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