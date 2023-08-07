عميد هندسة الأكاديمية البحرية: مصر تمتلك استراتيجية لتطوير قطاع النقل بالكامل.. فيديو

قال الدكتور أكرم سليمان، عميد كلية الهندسة التكنولوجية بالأكاديمية البحرية، إن هناك تطويرا في كل الموانئ المصرية، بالتوازي مع ذلك يتم إعداد خط سكة الحديد، وتطوير الطرق، وهذا يعني ان هناك استراتيجية لتطوير قطاع النقل بالكامل في مصر.



وتابع "سليمان"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن مشاريع الموانئ كثيفة العملة، رغم الرقمنة التي ألغت بعض الوظائف، ولكنها في نفس الوقت قامت بتوفير مئات الوظائف الأخرى، مشيرًا إلى أن الوظائف موجودة ، ولكنها تريد من يقتنصها من خلال امتلاك العلم والمهارة اللازمة.



وأشار إلى أن ملف الموانئ هام جدًا ومرتبط بالمناطق الصناعية، مشيرًا إلى أن إقليم قناة السويس أصبح الآن يتواجد فيه الكثير من المناطق الصناعية مثل المنطقة الصناعية الصينية ، والروسية والهندية.



وأضاف أن وجود مناطق صناعية بالقرب من قناة السويس أمر هام جدًا، لأنه يساهم في تقليل تكلفة النقل، وبالتالي يساهم في زيادة تنافسية المنتج بصورة كبيرة، مشيرًا إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لم يكن لتجتذب الكثير من الدول، إلا من خلال إنشاء البنية التحتية التي تشمل الطرق وتطوير الموانئ وخلافه.