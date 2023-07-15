الطرق والسكة الحديد والموانئ.. خبير: مصر تعيش طفرة كبيرة في قطاع النقل

قال الدكتور وليد جاب الله الخبير الإقتصادي، إن مصر تعيش طفرة كبيرة جدا في قطاع النقل حيث تقوم وزارة النقل بمشورعات كبيرة في كل القطاعات وكل أوجه النقل، ويشهد ذلك التطور تطوير الطرق بشكل كبير، ونقل السكة الحديد بأنواعها، والموانئ، ذاكرا أن اللقاء الذي قام به وزير النقل كامل الوزير هو خطوة من مجموعة خطوات كثيرة تقوم بها وزارة النقل من أجل التنويع بين مصر و العديد من الدول التي يكون لها تاريخ كبير في مجال النقل.



وأكد جاب الله خلال مداخله هاتفية لبرنامج "صباحنا مصري" المذاع على فضائية “المصرية”، أن التعاون بين مصر وتيشيغوا هو تعاون تاريخي، ويأتي هذا اللقاء في إطار عمليات التعاون من أجل تشغيل شركات تشيغية في عمليات النقل، مؤكدا على أهمية وجود أستثمارات تشيغية في مصر ونقل عدد من المراحل الإنتاج أو التصنيع في مصر ، وهذا اللقاء سوف يكون له تأثيرات إيجابية.

تشجيع القطاع الخاص في مجال النقل

ولفت الخبير الإقتصادي، إلى أن مصر تعيش مرحلة يتم فيها تشجيع القطاع الخاص من أجل المزيد من العمل، حيث تعتبر مشروعات النقل حافز كبير جدا من حوافز تشجيع القطاع الخاص، لأنه يحتاج إلى تطوير في القطاع الخاص، منوها إلى أن القطاع الخاص يحتاج إلى خفض مدة دخول وخروج الموانئ المصرية وتم ذلك بالفعل وأيضا الربط بين مناكق الإنتاج ومناطق التوصيل، وأيضا عمليات التنظيم وتدفيق عمليات المرور، وأيضا خفض زمن الرحلات البرية وهذا شيئ مهم في منظومة النقل، مما يشجع السائحين.