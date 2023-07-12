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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

النقل: دورات تدريبية لتنشيط سياحة يخوت السفاري ورفع مستوى العاملين عليها

دورات وزارة النقل
دورات وزارة النقل

وجه المهندس كامل الوزير، وزير النقل، رئيس المجلس الأعلى لمعهد تدريب الموانى الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية للتنسيق مع معهد تدريب الموانئ والمختصين في وزارة السياحة ومحافظة البحر الأحمر وغرفة سياحة الغوص، لتنفيذ دورات تدريبية وتنشيطية للعاملين على اليخوت السياحية فى مهنة (ريس بحرى عائمة بحرية) وفى مهنة (بحرى عائمة بحرية).

 

وتم البدء فى تنفيذ هذه الدورات بمدينة الغردقة اعتباراً من 2023/7/8 لمدة أسبوعين متتالين مجاناً مساهمة من الجهات عاليه تجاه العاملين في مجال يخوت السفاري  لتكون دورتين يوميا ( دورة بحرى صباحا ـ دورة ريس بحرى مساءا  ) .


وتهيب وزارة النقل بالراغبين فى تجديد او تنشيط شهاداتهم الحاصلين عليها الأنضمام لتلك الدورات متمنين لجميع العاملين فى هذا المجال التوفيق والنجاح.

وقالت إن ذلك فى اطار تنفيذ توجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعظيم سياحة اليخوت في مصر، واتخاذ كافة الإجراءات التي تساهم في تنمية الاستثمارات السياحية بشكل كبير وفي اطار خطة وزارة النقل للاهتمام والنهوض بالعنصر البشرى وبناء القدرات الفنية لتلك الكوادر الهامة فى رفع مستوى الأمن والسلامة للعاملين فى قطاع سياحة اليخوت بما يحقق تقديم خدمة بكفاءة عالية لراغبى الحصول على سياحة السفارى واليخوت السياحية بالبحر الأحمر .  

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