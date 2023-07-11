عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اقتصادي: دعم القطاع الصناعي والإعفاء من الضرائب العقارية لتقليل الواردات

القطاع الصناعي
القطاع الصناعي

أكد الدكتور وليد جاب الله الخبير الإقتصادي أن القطاع الخاص من أولويات وأهتمامات الدولة المصرية منذ سنوات ومنذ  بداية برنامج الإصلاح الإقتصادي، مضيفا أن كل البنية التحتية التي تمت في مصر من اراضي زراعية والمحاور المرورية وتطوير الموانئ وتكوير البنية التشريعية، وأن وجود كورونا والحرب الأوكرانية سبب من أسباب تعطيل هذا الملف ولكن الان مع مرحلة التعافي ومرحلة التكيف مع المتغيرات العالمية فإن الحكومة تبدأ في  تنفيذ لقرارات المجلس الاعلي للإستثمار الأخير والتي تم بالفعل تنفيذ ٨ قرارات من ٢٠ قرار صدرت من المجلس الاعلي للإستثمار.


وأضاف جاب الله خلال مداخله هاتفيه بنشرة التاسعة المذاع على فضائية الأولى، أنه في إطار تنفيذ قرارات الرئيس في دعم القطاع الخاص تنطلق في تنفيذ أستراتيحيات ملكية الدولة التي تم أعتمادها والتي تتضمن تشجيع القطاع الخاص لممارسة المذيد من النشاط من خلال مجموعة من المحاور أهمها برنامج الطروحات والتي تحدث رئيس مجلس الوزراء عن تحقيق نحو ١،٩ مليار دولار  وأن البرنامج في الفترة القادمة سوف يحقق نتائج أكبر من ذلك بكثير.


وأوضح الخبير الإقتصادي، أن رئيس الوزراء تحدث أيضا عن السياحة، وذيادة ٢٠ % سنويا في إيرادات السياحة، وتحدث أيضا عن العمل على دعم القطاع الصناعي وأعفاءه من  الضرائب العقارية من أجل توفير ذيادة نسبة الصادرات والحد من الواردات.

الخبير الاقتصادي أهتمامات الدولة المصرية دعم القطاع الخاص تنفيذ أستراتيحيات ملكية الدولة تطوير الموانئ رئيس الوزراء دعم القطاع الصناعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فقد وزنه وشعره.. آخر كلمات إيمان البحر درويش: أنا مت 100 مرة

المرض ينهش جسده.. لماذا تدخلت نقابة المهندسين لإنقاذ إيمان البحر درويش؟

مرتضى منصور يكشف عن هديته الثانية لمحمود الخطيب

عاجل.. تمكين ريم طارق من فيلا حسن شاكوش وطرد والدته واشقائه.. صور

تطبيق كارت التموين الموحد.. مصير البطاقات وأول محافظة يبدأ العمل فيها

ارسلتله فيديوهاتي بغرفة نومي بأوضاع مخلة.. اعترافات ثرية وقعت فريسة لشاب

هديتى الثانية للخطيب..مرتضى منصور يكشف كواليس توقيع إمام عاشور للنادى الأهلى

مش ناقصة مشاكل| "أزمة ممر" قبل قمة الأهلي والزمالك.. مرتضي منصور يعلق.. وموعد تسليم الدرع

ترشيحاتنا

ثروت سويلم: درع الدوري في عهد أبوريدة تكلف 270 ألف جنيه ودخل المخازن

جوري بكر: لما بكح على السوشيال ميديا بيقفشوني

كوريا الشمالية تلوح بالحرب بسبب التجسس على برنامجها النووي.. تفاصيل

الأرصاد تعلن الظواهر الجوية المتوقعة حتى يوم الاثنين 17 يوليو 2023

حكم سؤال الشاب عن ماضي خطيبته قبل الزواج .. عالم بالأزهر يجيب

الطروحات الحكومية وجذب مليارات الدولارات.. الحكومة تزف أخبارا سعيدة خلال ساعات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسباب غير متوقعة لزيادة انتفاخ المعدة.. حسام موافي يوضحها

ماذا يحدث لو بتعمل دايت وبتشرب القهوة كل يوم

فيديو لسقوط شاب بشكل مؤلم في حفل موسيقي.. تفاصيل

أعراض الحمل من الشهر الأول للثالث.. والفرق بين الحمل بولد وبنت؟

فيديو

فيضانات عارمة تهدد هذه الدول | تفاصيل ظاهرة آل نينو

المرض نهش جسده.. تطورات جديدة بأزمة ايمان البحر درويش الصحية

فيضانات وانهيارات أرضية في ثلاث دول| ماذا يحدث؟

إيقاف ديانج بسبب وكيله.. هل يلحق اللاعب بالقمة وموقف الأهلي| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ