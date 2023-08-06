مُخلص.. أول تعليق من ميدو على تعيين خالد بيبو مديرا للكرة بالأهلي

أثنى أحمد حسام ميدو، على قرار تعيين خالد بيبو مديرا للكرة في الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وقال ميدو، في تصريحاته عبر برنامج “الريمونتادا” على قناة “المحور”: "خالد بيبو شخصية محترمة جدا، وراجل مُخلص في عمله، ولكن مهمته صعبة جدا".

وأضاف: "لما تيجي ورا حد ناجح في الشغلانة؛ بيكون عليك ضغط كبير، لكن محاولة الناس إنها تكبر الموضوع بسبب رحيل سيد عبد الحفيظ؛ ده غلط، النادي الكبير بيفضل ماشي في سكته وطريقه".

واختتم ميدو: "مارسيل كولر مدرب ناجح، وبالتالي تلبية مطالبه؛ واجبة، ولذلك وافق الخطيب على طلبه في رحيل سيد عبد الحفيظ بشكل سريع".