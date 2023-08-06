نجم الأهلي يقترب من الدوري القطري .. تفاصيل مثيرة

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن العربي الكويتي تقدم بعرض رسمي إلى النادي الأهلي، للحصول على توقيع الجزائري أحمد قندوسي لاعب الفريق، بالموسم الجديد.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "العربي الكويتي أرسل عرضًا رسميًا لضم اللاعب على سبيل الإعارة، بجانب ناديي شباب بلوزداد ومولودية الجزائر، للحصول على توقيعه".

تسلم خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين السابق بالأهلي مهام منصبه مديراً للكرة خلفاً لسيد عبدالحفيظ الذي تم توجيه الشكر في واحدة من أكبر مفاجآت الموسم الرياضي مع النجاحات الكبيرة التي حققها الفترة الأخيرة ومساعدة الفريق الأحمر في حصد خمس بطولات الموسم الحالي.

وتواجد عبدالحفيظ أمس في ستاد مختار التتش وجمع متعلقاته قبل أن يجتمع مع خالد بيبو ويسلمه كافة الأمور وخاصة الملفات العالقة مثل معسكر الفريق الأحمر إستعداداً للموسم الجديد وتمديد عقود اللاعبين الذي توصل معهم سيد عبدالحفيظ لإتفاقات نهائية مثل محمد هاني ومحمد مجدي أفشة والمفاوضات الجارية مع محمد شريف لتمديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

وتسلم خالد بيبو كافة الأمور المالية الخاصة بقطاع الكرة وموقف مستحقات اللاعبين وعقودهم والقائمة التي سيتم تسجيلها في الإتحاد الأفريقي لكرة القدم للمشاركة في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وبطولة الدوري الأفريقي بنسختها الجديدة.