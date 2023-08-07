مناظر خلابة جاذبة للسياحة..بيوت الطين الصديقة للبيئة تعود في نويبع

صمم مجتمع حبيبة للسياحة الزراعية بنويبع أول بيوت الطين الصديقة للبيئة والتي لا تحتاج لاستخدام المكيف الهوائي مما يعد حفاظا علي البيئة من التلوث والاستغلال المفرط للكهرباء .

وقد رصدت كاميرا موقع " صدي البلد "الاخباري عملية اختبارات الطمي لإعادة بناء البيوت الطينية في مجتمع حبيبه للسياحة الزراعية والذي يوفر النباتات والمحاصيل " الطبيعية " القائمة علي السماد العضوي الطبيعي .

وقال ماجد حبيبة رائد السياحة الزراعية بجنوب سيناء إن المنازل الطينية القائمة الطمي و التفلة هي بيوت بيئية صحية صديقة للبيئة لا تحتاج مكيفات كهربائية ولان الطين يمثل طبقة عازلة لحرارة الشمس مشيرا إلي إن في نويبع يتوفر طمي السيول الذي يمكن بناء البيوت الطينية مشيرا إلي إنه لابد العودة للطبيعة مرة اخري للحفاظ علي المناخ وخاصة ان مصر من الدول التي تهتم بالطبيعة ولذلك نظمت قمة المناخ السابقة بنجاح في مدينة شرم الشيخ .

ودعا انصار الطبيعة بجنوب سيناء بنشر ثقافة المنازل الطينية واستخدام الاخشاب و جريد النخيل في المخيمات البيئية لجذب السياحة البيئية والعلاجية لجنوب سيناء .

البيوت الطين فوائد بيئية وصحية حيث إنه هو عازل للحرارة ويعتبر بارد صيفيا دافئ شتاء .

واضاف ماجد السعيد رائد السياحة البيئة بجنوب سيناء دول كثير بدات تنشر ثقافة البيوت الطينية مثل الموجودة بسيوة ونويبع وسيناء مثل اسبانيا و السعودية لانها بيوت تعكس التراث وخاصة لاهل البادية في الصحراء .

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