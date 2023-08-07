أبحاثه تتصدى للأمراض والتغيرات المناخية.. عالم شاب يفوز بجائزة الرواد بأبحاث فيزيائية صديقة للبيئة

كشف الدكتور عبد الفتاح محمد منصور أستاذ باحث مساعد بمعهد البحوث الفيزيقية، تفاصيل أبحاثه التي تتصدى للأمراض والتغيرات المناخية، والتي فاز بها بجائزة الرواد بأبحاث فزيائية صديقة للبيئة.

وقال عبدالفتاح محمد منصور، في لقاء عبر برنامج مساء دي ام سي، المذاع عبر قناة دي ام سي، إن جزءا كبيرا من المياه يهدر في الصرف الصحي سواء من خلال استخدامات النشاطات الآدمية أو الصناعية أو الزراعية وكل هذا يؤدي لتلوث الحياة بشكل عام، موضحا أن الأبحاث التي يقومون بها تتصدى للأمراض المترتبة على هذه الاستخدامات السيئة.

وأضاف العالم المصري، نجحت في تحضير أغشية تستخدم كمواد تغليف مضادة للبكتيريا؛ من أجل تقليل الآثار البيئية الضارة.