كتبت لك رسالة| بصوت رائع للمنشد محمد جمال القاضي.. فيديو

حل المنشد الشاب محمد جمال القاضى المبتهل بالإذاعة والتلفزيون ضيفا على موقع صدى البلد قدم من خلالها عددا من الأناشيد الدينية.

وقال المنشد محمد جمال القاضي إنه حفظ القرآن كامل في خلال 59 يوما فقط، وتم اعتماده فى النقابة العامة لمحفظى وقراء القرآن الكريم بجمهورية مصر العربية سنه ٢٠١٦ وعمره ١٧ سنه بعد ما تم اختباره على يد لجنه على رأسها الشيخ محمد محمود الطبلاوى .

وأشار إلى أنه تم اعتماده رسميا سنة ٢٠١٩ في اتحاد الإذاعة والتليفزيون كمبتهل ويعد من أصغر مبتهلي الصعيد سنًا.



وأكد أنه رغم تنوع فنون الغناء وانتشارها الكبير في مختلف المجتمعات، إلا أن فن الإنشاد الديني لا زال حاضرا بقوة على الساحة في ظل الاهتمام الجماهيري الواسع بعروض هذا الفن الراقي.