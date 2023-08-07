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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

يا قلبي لا تعاني سيدنا النبي جاني| أجمل أنشودة في مدح الحبيب.. فيديو

مدح النبي
مدح النبي

حل المنشد الشاب محمد جمال القاضى المبتهل بالإذاعة والتلفزيون ضيفا على موقع صدى البلد قدم من خلالها عددا من الأناشيد الدينية منها   ياقلبي لا تعاني سيدنا النبي جاني والتي تعد من أجمل الأناشيد  في مدح الحبيب صلى الله عليه وسلم.

 

وقال المنشد محمد جمال القاضي إنه حفظ القرآن كامل فى خلال 59 يوم فقط، وتم اعتماده  فى النقابة العامة لمحفظى وقراء القرآن الكريم بجمهورية مصر العربية سنه ٢٠١٦ وعمره ١٧ سنه بعد ما تم اختباره على يد لجنه على رأسها الشيخ محمد محمود الطبلاوى .

وأشار إلى أنه تم اعتماده رسميا سنة ٢٠١٩ فى اتحاد الاذاعه والتليفزيون كمبتهل  ويعد من  أصغر مبتهلى الصعيد سنًا.


وأكد أنه رغم تنوع فنون الغناء وانتشارها الكبير في مختلف المجتمعات، إلا أن فن الإنشاد الديني لا زال حاضرا بقوة على الساحة في ظل الاهتمام الجماهيري الواسع بعروض هذا الفن الراقي.

 

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