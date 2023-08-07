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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

قم بتثبيته فورا.. تحديث طارئ من آبل لمستخدمي هواتف آيفون

تحديث طارئ من آبل
تحديث طارئ من آبل لمستخدمي هواتف آيفون

أصدرت شركة آبل الأمريكية تحديثا طارئا لمستخدمي هواتف آيفون، حيث قالت الشركة إن هذا التحديث يعمل على إصلاح بعض المشكلات الأمنية التي قد يتم استغلالها بنشاط.  

 

وبحسب موقع CNET فإن تحديث iOS 16.6 قد تم إطلاقه في 27 يوليو لمستخدمي أحدث هواتف آيفون في حين أنه يتم إطلاقه حاليا للهواتف الأقدم نسبيا من سلسلة iPhone 14، حيث يتضمن  التحديث الكثير من إصلاحات الأخطاء وتصحيحات الأمان. 

 

قالت شركة آبل إن تحديث هواتف آيفون الجديد  iOS 16.6 يعمل على إصلاح ثغرتين أمنيتين يمكن استغلالهما بنشاط، حيث توجد مشكلة واحدة في WebKit وهوالمحرك الذي يشغل متصفح Safari ومتصفحات الجهات الخارجية الأخرى على iOS، وقد يؤدي إلى تنفيذ تعليمات برمجية عشوائية. 

 

ويمكن لبعض تطبيقات الطرف الثالث والبرمجيات العشوائية استغلال الثغرات الأمنية، وسرقة بيانات المستخدمين أو اختراق الهواتف، كما تسمح الثغرة الثانية لأحد التطبيقات بتعديل كود iOS الأساسي الخاص بهواتف آيفون، والذي يُطلق عليه اسم kernel.   

 

ويعمل تحديث iOS 16.6 أيضًا على إصلاح مشكلات أخرى ، بما في ذلك مشكلة تتعلق بتطبيق Find My حيث قد يتمكن التطبيق من قراءة معلومات موقعك الحساسة، إلا أن آبل لا تقول إنه تم استغلال هذا بشكل نشط ، ولكن لا يزال يتعين عليك تنزيل iOS 16.6 لإصلاح هذه المشكلة. 

 

كيفية تثبيت تحديث iOS 16.6 لهواتف آيفون 

 

ولتنزيل التحديث ، انتقل إلى الإعدادات ثم ادخل على عام ثم تحديث البرنامج ، وانقر فوق التثبيت واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

 

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