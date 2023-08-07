صلوا 40 سنة.. اكتشاف خطأ في اتجاه القبلة بمسجد في تركيا

اكتشف مواطن في ولاية موغلا التركية، عن طريق الصدفة، أن اتجاه القبلة في أحد جوامع منطقة "ميلاس" كان خاطئا منذ تشييده قبل حوالي 40 عاما.

ووفقا لشبكة "تركيا الآن"، تم اكتشاف الخطأ بفضل تطبيق يتيح تحديد الاتجاه الصحيح من الفضاء، مما دفع المواطن لمراجعة دار الإفتاء في المنطقة.

وبعد التحريات اللازمة، أكدت دار الإفتاء الخطأ في الاتجاه الذي كان يُقبل عليه المصلون في الجامع.

وجدير بالذكر أن هذا المسجد تم بناؤه في ثمانينيات القرن الماضي. وتم بعد ذلك تعديل اتجاه القبلة إلى الوجهة الصحيحة عبر إجراء بعض التعديلات في الجامع.