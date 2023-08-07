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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التصريح بدفن طالب صدمته سيارة نقل بالعبور

جثة
جثة

أمرت جهات التحقيق بالعبور فى القليوبية بالتصريح بدفن جثة طالب لقي مصرعه إثر اصطدام سيارة نقل اثر استقلال دراجة نارية بدائرة قسم شرطة ثان العبور، وذلك عقب انتهاء اعمال الصفة التشريحية بمعرف الطب الشرعي.

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وشهدت المنطقة الصناعية الأولى بمدينة العبور بمحافظة القليوبية، مصرع طالب صدمته سيارة نقل أثناء استقلاله دراجة نارية في دائرة قسم شرطة ثان العبور، جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى السلام بالقاهرة، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، والتي صرحت بالدفن عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.
تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان العبور، يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ودراجة نارية، ومصرع طالب إثر إصابته بنزيف بالمخ.
على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص، تبين مصرع "فارس ح ر"، 17 سنة، طالب، إثر إصابته بنزيف بالمخ، جراء حادث تصادم بين سيارة نقل ودراجة نارية بالمنطقة الصناعية الأولى دائرة قسم شرطة ثان العبور، وذلك بسبب محاولة المتوفي تخطى السيارة النقل بدراجته النارية اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بمؤخرة السيارة النقل ، جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى السلام بالقاهرة، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

القليوبية العبور جهات التحقيق قسم شرطة ثان العبور الطب الشرعى

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