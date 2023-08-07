شاهد.. حادث اعتراض الصين لقارب إمداد عسكري تابع لـ الفلبين

أظهر مقطع فيديو متداول، سفينة كبيرة تابعة لخفر السواحل الصيني وهي ترش قاربًا فلبينيًا أصغر منها، حيث كان يحاول توصيل الإمدادات إلى حامية من مشاة البحرية الفلبينية في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.

وحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أظهرت صور نشرها خفر السواحل الفلبيني أن السفينة الصينية تتحرك بشكل خطير بالقرب من سفن خفر السواحل الفلبينية أثناء مرافقتها لقوارب إعادة الإمداد.

وأدان الجيش الفلبيني أمس الأحد الاستخدام المفرط والهجومي لمدفع ماه من قبل سفينة تابعة لخفر السواحل الصينية، لمنع قارب يحمل إمدادات للجنود الفلبينيين المتمركزين في إحدى جزر سبراتلي المتنازع عليها.

وتعد هذه المواجهة هي أحدث تصعيد في الصراعات الإقليمية المستمرة منذ فترة طويلة بين الصين والفلبين وفيتنام وماليزيا وتايوان وبروناي.

وقال رئيس الفلبين فرديناند ماركوس، إن مانيلا ستواصل الدفاع عن سيادتها وحقوقها في بحر الصين الجنوبي.

وفي وقت سابق، طالبت الصين، الفلبين بإبعاد سفينة حربية من جزيرة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.

وتدعي الصين بأنها لها حق السيادة الكاملة على بحر الصين الجنوبي بأكمله، بما في ذلك سبراتلي، والتي تطالب بها الفلبين أيضًا جزئيًا.