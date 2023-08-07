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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الانتهاء من تنفيذ 553 مشروعًا ضمن حياة كريمة في الشرقية| تفاصيل

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المبادرة الرئاسية حياه كريمة لتطوير الريف المصري تهدف إلى تحسين جوده حياة المواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية والارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لهم وتمكينهم من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتحسين الظروف المعيشية لهم.

أشار محافظ الشرقية إلى أنه جاري تنفيذ 913 مشروع ضمن البرنامج القومي لتنمية وتطوير الريف المصري بعدد 41 قرية و740 تابع بمركز الحسينية وذلك لرفع كفاءة البنية التحتية من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء وطرق وكباري وغاز طبيعي وإقامة منشآت تعليمية وشبابية وخدمية وتوفير سكن كريم للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

أوضح المحافظ أن معدلات أداء ونسب تنفيذ المشروعات الجارية كالآتي:

الانتهاء من تنفيذ 86 مشروع بقطاع الصرف الصحي من إجمالي 183 مشروع بنسبة تنفيذ بلغت 90 %

الانتهاء من تنفيذ 95 مشروع بقطاع مياه الشرب من إجمالي 102 مشروع بنسبة تنفيذ بلغت 99 %

الإنتهاء من تنفيذ تأهيل وتبطين 25 ترعه بقطاع الري والكباري من إجمالي 36 مشروع و15 كوبري بنسبة تنفيذ بلغت 85 %

الإنتهاء من تنفيذ 106 مشروع بقطاع الأبنية التعليمية من إجمالي 107 مشروع بنسبة تنفيذ بلغت 99 %

الإنتهاء من تنفيذ 37 مشروع بقطاع الأبنية التعليمية بنسبة تنفيذ بلغت 100 %

الإنتهاء من تنفيذ 40 مشروع بقطاع الصحة من إجمالي 61 مشروع بنسبة تنفيذ بلغت 97 %

الإنتهاء من تنفيذ 7 مشروعات بقطاع الإسعاف بنسبة تنفيذ بلغت 100 %

الإنتهاء من تنفيذ 10 مجمعات حكومية بنسبة تنفيذ بلغت 100 %

الإنتهاء من تنفيذ 10 مجمعات زراعية بنسبة تنفيذ بلغت 100 %

الإنتهاء من تنفيذ 6 مجمعات سكنية من إجمالي 7مشروعات بنسبة تنفيذ بلغت 98 %

الانتهاء من تنفيذ 9 وحدات اجتماعية من إجمالي 10 مشروعات بنسبة تنفيذ بلغت 99 %

الانتهاء من تنفيذ 6 مشروعات بقطاع الطرق الداخلية والمحلية من اجمالي 55 مشروع بنسبة تنفيذ بلغت 64 %

الإنتهاء من تنفيذ 5 مشروعات بقطاع الغاز الطبيعي من إجمالي 41 مشروع بنسبة تنفيذ بلغت 69 %

الإنتهاء من تنفيذ 13 مشروع بقطاع البريد من إجمالي 19 مشروع بنسبة تنفيذ بلغت 75 %

الإنتهاء من تنفيذ 12 مشروع بقطاع الاتصالات من إجمالي 41 مشروع بنسبة تنفيذ بلغت 79 %

الإنتهاء من تنفيذ 63 برج محمول من اجمالي 79 مشروع بنسبة تنفيذ بلغت 84 %

الإنتهاء من تنفيذ وحدتي اطفاء من إجمالي 4 وحدات بنسبة تنفيذ بلغت 88 %

الإنتهاء من تنفيذ مشروع انشاء موقف سيارات بنسبة 100 %

الإنتهاء من تنفيذ مشروع انشاء 4 نقاط شرطة بنسبة 100 %

جاري تنفيذ 82 مشروع في قطاع الكهرباء والإنارة بنسبة تنفيذ بلغت 58 %

جاري انشاء محطة سكة حديد بنسبة تنفيذ بلغت 25 %

جاري تنفيذ مشروع انشاء سوق حضاري بنسبة بلغت 64 %

أضاف محافظ الشرقية أنه تم الإنتهاء من تنفيذ 553 مشروع وجاري تنفيذ 312 مشروع وسيتم البدء في تنفيذ 48 مشروع علي التوالي من إجمالي 913 مشروع وبنسبة تنفيذ إجمالية 82 %.

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