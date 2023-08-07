زيارات واجتماعات مكثفة.. تحركات واسعة لأمانة الجامعة العربية استعدادا لقمة نواكشوط التنموية

تترقب الدول العربية، انعقاد القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية -الخامسة- والمقرر لها أن تستضيفها العاصمة الموريتانية نواكشوط، في السابع من نوفمبر المقبل، لبحث التعاون العربي وسبل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان العربية.

وتكثف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، من جهودها لإنهاء الاستعدادات للقمة العربية التنموية، في سبيل العمل لإنجاح القمة، والعمل على التنسيق مع كافة الدول العربية لتأمين كافة أسباب نجاحها لخروجها بالصورة التي تضمن تحقيق أهدافها وخدمة عملية التنمية في الدول العربية، وتعزيزا لحقوق المواطن العربي الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.

زيارة وفد الأمانة العامة لدولة موريتانيا

ومن بين جهود الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لمتابعة استعدادا القمة العربية التنموية زار وفد رفيع المستوى من الأمانة العامة دولة موريتانيا، في زيارة استغرقت يومين برئاسة السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رافقه فيها أنيسة رابط رئيس المكتب الصحفي للأمين العام لجامعة الدول العربية، ووفد الأمانة العامة، للوقوف على الترتيبات الموضوعية واللوجستية الخاصة بالتحضير لعقد الدورة الخامسة لمؤتمر القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية.

الأمانة العانة تتابع الإعداد لقمة نواكشوط

السفير حسام زكي يترأس وفد الأمانة العامة في موريتانيا

وخلال زيارة وفد الأمانة العامة لجامعة الدول رفيع المستوى لجمهورية موريتاني، التقى الوفد بكل من وزير الخارجية الموريتاني ووزير التجارة والصناعة وكبار المسؤولين المعنيين بالاعداد للقمة، واستمع وفد الأمانة العامة الى الشرح المقدم في الامور اللوجستية وكذلك في استعراض أهم المبادرات والأفكار المطروح بحثها في القمة التنموية.

و كل قمة عربية تبذل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تلك الجهود المكثفة لمتابعة التجهيزات والاستعدادات ولضمان خروج القمة في أفضل صورة لها، وهو ما أكد عليه السفير حسام زكي، أن مثل تلك الزيارات تعد اعتيادية قبيل عقد القمم العربية للتاكد من انسجام التحضيرات مع منهج الجامعة في عقد مؤتمراتها الهامة.

المستشارة أنيسة رابط ووفد الأمانة العامة

وأكد السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، في تصريحات له أن وفد الأمانة العامة للجامعة العربيية قام بزيارات إلى مركز المؤتمرات، ومتابعة ترتيبات الإقامة للوفود العربية المشاركة في اعمال القمة، مشيرا إلي أن الترتيبات في مجملها تعتبر مرضية وتبشر بعقد قمة ناجحة.

ومن ضمن التجهيزات للقمة التنموية الخامسة، أكد الأمين العام المساعد للجامعة العربية، أنه ستعقد بمقر الأمانة العامة، نهاية شهر أغسطس الجاري اعمال دورة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والتي من المنتظر لها استعراض الموضوعات المقترحة من الدول الأعضاء والمنظمات العربية المتخصصة لإدراجها ضمن مشروع جدول اعمال الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية في موريتانيا، وأن تحسم معظم الامور التي ينتظر ان تطرح على القمة في موريتانيا.