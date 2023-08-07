لبحث 3 ملفات.. وفد من الكونجرس الأمريكي يزور إسرائيل والأراضي الفلسطينية

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، إنه من المقرر أن يزور وفد من مجلس النواب الأمريكي إسرائيل والأراضي الفلسطينية هذا الأسبوع.

وبحسب موقع "i24NEWS" فأن الوفد مؤلف من 24 عضو من الحزب الديمقراطي الأمريكي.

وبحسب الموقع الإسرائيلي فإن الوفد بقيادة الزعيم الديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي حكيم جيفريز والنائب ستيني هوير، سيعقدون "اجتماعات رفيعة المستوى مع القادة الإسرائيليين والفلسطينيين".

ومن بين القضايا المتوقع مناقشتها، التعديلات في النظام القضائي الإسرائيلي المثير للجدل الذي أثار مخاوف في البيت الأبيض، فضلاً عن قضية حل الدولتين.

وقال البيان: "سوف يستكشف الوفد مجموعة متنوعة من القضايا الملحة، بما في ذلك الجهود المبذولة لمنع إيران من أن تصبح قادرة على امتلاك القدرة النووية، وآفاق حل الدولتين، ومناقشة الإصلاح القضائي الجارية ، ومكافحة التطرف، وتطوير اتفاقيات إبراهيم".

تأتي الزيارة وسط تصاعد العنف في الضفة الغربية وزيادة هجمات المستوطنين الإرهابية على القرى والبلدات الفلسطينية.