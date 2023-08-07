مدبولي يشهد التوقيع على عدد من الاتفاقيات لتعزيز التعاون مع الأردن

عرضت القناة الأولى، بثا مباشرا لـ قيام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء بتوقيع عدد من الوثائق في إطار تعزيز التعاون بين مصر و الأردن.

وقامت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط بالتوقيع على عدد من مذكرات التعاون المشترك.