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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

رئيس الأركان يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوي بالأسطول الشمالي للقوات البحرية

الفريق أسامة عسكر
الفريق أسامة عسكر رئيس الأركان

شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة تنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوى الذى ينفذه الأسطول الشمالي ، وذلك فى إطار تنفيذ خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

رئيس الأركان يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوى الذى ينفذه الأسطول الشمالي للقوات البحرية 

رئيس الأركان

تضمنت المراحل عرض التقارير والقرارات للقادة على كافة المستويات ، حيث ظهر خلال مراحل المشروع مدى ما وصلت إليه العناصر المشاركة من إستعداد قتالى عالى والمهارة فى إستخدام أحدث وسائل نظم القيادة والتعاون والسيطرة لتنفيذ المهام المخططة والطارئة أثناء مراحل المشروع .

رئيس الأركان يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبو بالأسطول الشمالي للقوات البحرية 

وزير الدفاع

ونقل الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لكافة العناصر المشاركة بالمشروع ، مشيداً بالمستوى الراقى الذى ظهر به رجال القوات البحرية بما ينم عن إستعداد قتالى عالى وتدريب مرموق أدى إلى الإحترافية فى تنفيذ المشروع .

القوات البحرية

كما ناقش عدداً من القادة والضباط المشاركين بالمشروع فى أسلوب تنفيذ كافة المهام المكلفين بها ، وقام بفرض عدد من المواقف المفاجئة للتأكد من قدرتهم على التعامل الأمثل طبقاً للموقف أثنـاء إدارة العمليات ، وطالبهم بالحفاظ على المستوى المتميز والجاهزية القتالية العالية لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم .

رئيس الأركان يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبو بالأسطول الشمالي للقوات البحرية 

حضر تنفيذ المشروع الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية وعدد من قادة القوات المسلحة.

رئيس الأركان الفريق أسامة عسكر القوات المسلحة الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع القوات البحرية الاسطول الشمالي

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رئيس الأركان يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوي بالأسطول الشمالي للقوات البحرية

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