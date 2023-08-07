إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بالبحيرة

أصيب قبل قليل 4 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي بطريق« مصر_ اسكندرية» الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونقل المصابون إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة.

تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي

وورد إخطاراً إلى اللواء محمود هويدي مدير أمن البحيرة ، من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد استقبال مستشفى جراحات اليوم الواحد 4 أشخاص مصابون بجروح متفاوتة إثر تعرضهم لحادث تصادم بين سيارتين بالطريق الصحراوي بالكليو 107 اتجاه القاهرة، بنطاق دائرة شرطة المركز وحرر المحضر.

تحديد أسماء مصابي الحادث

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، إلى مكان الحادث ودفع بعدد 3 سيارات إسعاف وتبين إصابة كل من «وليد سعد إبراهيم، 28 سنة، كريم مدحت حيدر، 19 سنة، عبدالمنعم على أحمد، 20 سنة، أحمد سعيد جابر، 19 سنة، جميعهم مقيمون محافظة الجيزة، و مصابون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم .

ونقل المصابون إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث