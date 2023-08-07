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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الانتهاء من تجهيز وحدة الكلى الجديدة بمستشفى كفر الدوار العام

مستشفى كفر الدوار
مستشفى كفر الدوار

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على أن هناك خطة تطوير شاملة للقطاع الصحي بنطاق المحافظة وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات والهيئات والأجهزة التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني للعمل على الإرتقاء بمنظومة الرعاية الصحية وذلك من خلال تطوير ورفع كفاءة المستشفيات العامة والمركزية والتوسع في إنشاء المراكز الطبية المتميزة وتزويدها بكافة الأجهزة والمعدات الحديثة لتوفير الخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين .

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 وأشار الدكتور هاني جميعة  وكيل وزارة الصحة بالبحيرةإلي  أنه تم الانتهاء من تجهيز وحدة الكلى الجديدة بمستشفى كفر الدوار العام  وسيتم تشغيلها قريبا

وتضم الوحده 18 مخرجا ، سيتم بدء التشغيل التجريبي لعدد 8 ماكينات ، على أن يتم زيادة العدد بالفترة المقبلة ، لإستيعاب مرضى الغسيل الكلوي بكفر الدوار .

كما أنه جاري تجهيز 3 ماكينات للغسيل الكلوي مخصصين للأطفال ، لإستيعاب المرضى الأطفال ، وسيتم توفير المستلزمات اللازمة لهم .

وقد قام الدكتور حمودة الجزار وكيل المديرية ، يرافقه الدكتور أحمد الجميل مدير عام العلاجي بالمديرية ، وفريق من ادارات الطب العلاجى والطوارئ والكلى والرعاية الحرجة والتطوير والدعم الفني والرقابة الداخلية والمكتب الفني ، ومكافحة العدوى والحضانات، والإدارة الهندسية ، والتفتيش الصيدلى وإدارة التمريض والتموين الطبي والتفتيش المالى والادارى، بزيارة مستشفى كفر الدوار العام ومتابعه التجهيزات النهائية بوحدة الكلى الجديدة بالمستشفى.

حيث تفقدوا الوحدة وما تم بها من انجاز ، وأشادوا بجهود المجتمع المدني فى إنهاء العمل بالوحدة ، وأوصى وكيل المديرية بسرعة التشغيل لتعم الفائدة لخدمة المرضى من أهالى كفر الدوار وخارجها .

وأشار إلى أنه تم إعداد وتدريب القوة البشرية من خلال خطة مشتركة بين إدارتي الكلي والتمريض بالمديرية  لتشغيل الوحدتين.

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