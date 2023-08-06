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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إنطلاق سلسلة ندوات "اختر كليتك 2" بالبحيرة بمشاركة 15 جامعة حكومية وأهلية

نائب محافظ البحيرة
نائب محافظ البحيرة

انطلقت صباح اليوم أولى فعاليات ندوات "اختر كليتك2" بمشاركة 15 جامعة حكومية وأهلية، والتى ستستمر على مدار ثلاثة أيام حتى 8 أغسطس 2023 بالقاعة الكبرى بمجمع دمنهور الثقافي، حيث تستهدف الندوات حضور 1400 طالب وطالبة تقريباً لتلك الندوات.

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وقد افتتحت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، فعاليات اليوم الأول من سلسة الندوات، وذلك بحضور اللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام للمحافظة، و  كامل غطاس السكرتير العام المساعد للمحافظة.

حيث أكدت نائب محافظ البحيرة،  أهمية تلك الندوات والتى تستهدف توعية وتثقيف طلاب الثانوية العامة الذين أنهوا إمتحانات هذا العام وأولياء أمورهم، وإلقاء الضوء على طبيعة الكليات المختلفة وأقسامها المتوفرة وما تؤهل إليه من مجالات مختلفة  وشرح المعايير الأساسية التي يتوقف عليها إختيار الطلاب لكلياتهم.

وقد استعرض عدد من الحاضرين من ممثلي الجامعات المختلفة عروض تقديمية عن الجامعات والكليات والفرص المتاحة بها وطريقة التقديم وشروط القبول فى الكليات المختلفة وكتابة الرغبات، بالإضافة إلى مشاركة تجارب شخصية فى دراسة المجالات الجديدة فى قطاعات تكنولوجيا المعلومات والإتصالات والذكاء الإصطناعي وذلك إتصالاً بإتجاه الدولة الحالي نحو التحول الرقمي والتوسع فى إستخدام التكنولوجيا الحديثة فى تقديم الخدمات للمواطنين.

ومن جانبهم، عبر الحاضرون من الطلاب وأولياء الأمور عن سعادتهم لعقد مثل هذه الندوات على أرض محافظة البحيرة، مؤكدين أن هذه الندوات بمثابة نقطة إنطلاق نحو تحقيق أقصى إستفادة من مرحلة التعليم الجامعي نظراً لدورها فى تحديد المستقبل العلمي والمهني لهم فى عصر يشهد تطورات هائلة فى مجالات العلم وميادين العمل.

وتؤكد نهال بلبع، أن التعليم العالي يعد مرحلة محورية هامة في التطور المعرفي للطلاب ويساهم بشكل كبير في النمو الإقتصادي والتنمية من خلال تعزيز الإبتكار وزيادة المهارات العالية ويعتبر وسيلة لتحسين نوعية الحياة ومعالجة التحديات الإجتماعية والعالمية الكبرى وهو أحد المحركات الرئيسية لأداء النمو والإزدهار والقدرة التنافسية للدول، مشيرةً إلى أهمية عقد الندوات والمؤتمرات التثقيفية لأبناء المحافظة من المراحل التعليمية المختلفة للتوعية بآفاق التعليم الجامعي الجديدة والمستحدثة لاسيما الجامعات التكنولوجية والتطبيقية، نظراً لحاجة سوق العمل لمثل هذه المجالات، ودورها فى إحداث نقلة كبيرة فى مستوى التنمية الإقتصادية والإجتماعية بالدولة.

وتجدر الإشارة إلى أن الصفحة الرسمية لمحافظة البحيرة على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" تقوم ببث مباشر لفاعليات الندوة خلال فترة انعقادها لإتاحة الفرصة لكافة أبناء المحافظة للاستفادة من الندوات، وذلك من خلال الرابط التالي: https://www.facebook.com/behira.gov.eg

كما أنه من المقرر أن يشارك غداً فى فعاليات اليوم الثانى ممثلي الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى وجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا وجامعة الإسكندرية وجامعة دمنهور (كليات: الصيدلة - الطب البيطرى - العلوم - التمريض - الحاسبات والمعلومات).

شارك فى فعاليات اليوم الأول لندوات "اختر كليتك 2" يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم و عبد الرحمن صالح رئيس مجلس الأمناء والآباء ومديري الإدارات التعليمية، و  محمد شبانة نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام وأمين عام نقابة الصحفيين وعضو مجلس الشيوخ وممثلي الخمس جامعات المشاركة اليوم وهى جامعة العلمين الدولية والجامعة المصرية اليابانية وجامعة كفر الشيخ وجامعة فاروس والجامعات التكنولوجية، وذلك وسط حضور ومشاركة مكثفة من طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم، وتفاعل كبير مع منافذ الجامعات المشاركة.

البحيرة السكرتير العام المساعد بيطري البحيرة نائب محافظ البحيرة محافظ البحيرة طلاب الثانوية العامة السكرتير العام للمحافظة

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