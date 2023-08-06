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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع 904 حالات إشغال طريق في 3 مراكز بالبحيرة

إزالة حالات الإشغالات
إزالة حالات الإشغالات بالبحيرة

قامت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة بتنفيذ حملات مكبرة لرفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين  بالتنسيق مع شرطة المرافق وأسفرت الحملات عن رفع 904 حالة إشغال طريق مخالف ومتنوع مابين ثابت ومتحرك عبارة عن 677 حالة بدمنهور، 157 حالة بكفر الدوار،  70حالة بابوحمص.

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وشددت نائب محافظ البحيرة على ضرورة المتابعة المستمرة وتكثيف تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظه لمنع عودة الإشغالات التى تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين.

يأتي ذلك في إطار توجيهات نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بضرورة تكثيف الحملات المرورية اليومية لرفع كافة الإشغالات المخالفة والمتعدية علي الطريق لتيسير الحركة المرورية مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

البحيرة إشغالات تكثيف الحملات المرورية تكثيف الحملات حملات مكبرة لرفع الإشغالات حملات مكبرة رفع الإشغالات غير مطابقة للمواصفات نائب محافظ البحيرة

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