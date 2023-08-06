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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

افتتاح البرنامج التدريبي "كيان شباب يدير شباب" في موسمه الخامس بالبحيرة

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، أن الدولة المصرية تمتلك قوة شبابية هائلة قادرة على إحداث التغيير والتطور في البلاد إذا تم تزويدها بالفرص والمهارات اللازمة مثل الإدارة والتخطيط الإستراتيجي والتفكير النقدي والإبداعى والابتكار والتواصل الفعال والعمل الجماعي والقيادة والتأثير.

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وافتتح الدكتور إبراهيم خضر، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، البرنامج التدريبي "كيان شباب يدير شباب" الموسم الخامس ،  وذلك علي مدار يومي السبت والأحد 5و6 أغسطس بقاعة وجيه اباظة بنادي الألعاب بدمنهور وبحضور ما يقرب من 300 شاب وفتاة.

وتستهدف تلك البرامج التدريبية  تطوير مهارات وقدرات الشباب في مجال إدارة الشباب، وتمكينهم من تحقيق النجاح في حياتهم الشخصية والمهنية، وتشمل البرامج التدريبية مجموعة متنوعة من الموضوعات لتحقيق التغيير والتطور المطلوب في المجتمع.

كما تعد تلك التدريبات فرصة قيمة للشباب والفتيات الطموحين الذين يسعون لتحقيق النجاح والتميز في مجال إدارة الشباب، ومن المتوقع أن يستمر كيان شباب يدير شباب في تنظيم مثل هذه البرامج المفيدة للشباب خلال الفترة القادمة .

البحيرة التخطيط الإستراتيجي الشباب والرياضة مديرية الشباب والرياضة نائب محافظ البحيرة مديرية الشباب محافظ البحيرة غير مطابقة للمواصفات خدمات طبية برنامج التدريبي

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