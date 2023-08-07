ألمانيا تلوح بفرض عقوبات على النيجر

أعلنت وزارة الدفاع الألمانية اليوم، الاثنين، أن خيار العقوبات ضد قادة الانقلاب في النيجر مطروح على الطاولة

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية إنه "لم يتم رصد أي تهديد خطير ضد قواتنا في النيجر".

وأكد المتحدث باسم الدفاع الألمانية أن فرض العقوبات ضمن الحلول المطروحة بخصوص النيجر.

وقد أعلنت النيجر، مساء أمس الأثنين، اغلاق مجالها الجوي حتى إشعار آخر، غداة انتهاء المهلة التي منحتها (إيكواس) لقادة الانقلاب لإعادة الرئيس المعزول محمد البازوم إلى منصبه.

واتفق كبار مسؤولي الدفاع في دول «إيكواس» في 30 يوليو على اتخاذ إجراء عسكري، بما في ذلك تحديد موعد ومكان التدخل، إذا لم يتم الإفراج عن رئيس النيجر المحتجز وإعادته إلى منصبه بحلول يوم أمس.

فيما أشارت النيجر اليوم الإثنين إلى أنها تترقب رداً من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) بعد انتهاء المهلة التي حددتها المجموعة لإعادة الرئيس المعزول محمد بازوم إلى منصبه. وقالت إيكواس إنها ستصدر بيانا حول خطواتها التالية.

