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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يستبعد طارق يحيي من قطاع الناشئين

صدى البلد

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن قرار جديد لمجلس إدارة النادي باستبعاد طارق يحيي من عضوية اللجنة الفنية بالنادي ومن قطاع الناشئين والقناة، على خلفية ماصدر منه في الفترة الأخيرة.

وأكد المصدر  أن المجلس استقر على الإطاحة بطارق يحيي من أي منصب داخل النادي، على خلفية ما صدر منه في الأيام الماضية، والتسجيل الذي خرج خلاله وهو ينتقد الجميع في النادي. 

 

أكد مصدر بمجلس إدارة نادي الزمالك على توصل مسؤولي الأبيض لاتفاق مع أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي على تجديد عقده في الفترة الحالية.

جدير بالذكر أن عقد أحمد فتوح مع الزمالك ينتهي  بنهاية الموسم المقبل، ويرغب مسؤولو الأبيض في الحفاظ على اللاعب مع الفريق لفترة أطول.

وأكد المصدر أن مسؤولي الزمالك اتفقوا مع اللاعب على كافة التفاصيل الخاصة بعقده الجديد مع النادي على أن يتم حسم الملف بصورة نهائية في الأيام القليلة المقبلة.

وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 20 يوما عقب وداع الأبيض للبطولة العربية.

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