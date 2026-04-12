احتفالا بالأعياد.. محافظ الوادي الجديد تتابع جاهزية الحدائق والخدمات بمحيط الكنائس

قامت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم، بجولة تفقدية موسعة شملت عددًا من المنتزهات والحدائق العامة بمدينة الخارجة، يرافقها السيد محمد كجك نائب المحافظ، والأستاذ ياسر عبد التواب نائب رئيس المركز، والأستاذ محمد فكري مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة.

واطمأنت على جاهزية المنتزهات لاستقبال المواطنين، مُوجهةً برفع درجة الاستعداد بالمرافق الحيوية والخدمية، وتكثيف أعمال النظافة والتجميل وصيانة المسطحات الخضراء وتوفير الخدمات العامة تيسيرًا على المواطنين.

في سياقٍ متصل، حرصت المحافظ على تفقد خدمات التأمين بمحيط كنيسة السيدة العذراء مريم بالخارجة، للوقوف على مدى جاهزيتها واستعدادها بالتزامن مع الاحتفالات بعيد القيامة المجيد. حيثُ أكّدت على تكثيف التواجد الأمني و الخدمات المرورية بمحيط الكنائس والميادين الرئيسية المؤدية إليها؛ لتحقيق الانضباط وتيسير حركة المواطنين، مع مراعاة تواجد الفرق الطبية والخدمات الصحية بأماكن التجمعات،معربةً عن أصدق أمانيها لأبناء المحافظة الأقباط، وراجيةً المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها العظيم من كل سوء.