بوست على فيس بوك يتسبب في مقتل عريس جديد بالبحيرة .. تفاصيل

باتت وسائل التواصل الاجتماعي ليست مصدرا للإشاعات ونشر الأكاذيب في الكثير من الأحيان وانما اصبحت مصدرا للخلافات التي تتسبب في إزهاق أرواح المواطنين ، مثلما حدث في محافظة البحيرة .

منشور علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، تسبب في مقتل " محمد"، العريس الذي لم يمر علي زواجة سنه وابنته لم تتجاوز شهرا.

في إحدي قري مركز رشيد التابع لمحافظة البحيرة ، دارت أحداث المأساة التي راح ضحيتها رب أسرة في مقتبل العمر وفي بداية حياتة الزوجية التي لم يمر عليها سوي عام ، بسبب خلاف مع شاب على منشور على فيسبوك .

تفاصيل الجريمة

قالت والدة الشاب محمد الجميل لموقع "صدي البلد " ، المجني عليه الذي قتل أمام منزله علي مسمع ومرأى من من جيرانه إن نجلها تزوج منذ عام ومقيم بمحافظة الإسكندرية ولديه طفلة رضيعة تبلغ من العمر شهر واحد فقط.

وأضافت انها سمعت صوت صراخ بالشارع وهي في منزلها فطلبت منها ابنتها أن تذهب لتنظر من شرفة المنزل لمعرفة ما هو سبب الصراخ الموجود بالخارج ، ولما بصت لقت الناس شايلين ابني وسايح في دمه.

واستكملت شقيقة المجني عليه ، إن سبب الواقعة يعود إلى خلاف شقيقها والجاني على منشور كتبه شقيقها على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، موضحة: الخلاف كان بسبب بوست على الفيس وأخويا شتم الجاني عشان كدة قتله، أخويا ميستاهلش يتعمل فيه كدة دا كان أجدع شاب في البلد والناس كلها بتحبه، قتله وشوفت الناس شايلة أخويا وبينزف دم، قتل أخويا وحبيبي وأحن حد عليا في الدنيا، وعايزين حقه.