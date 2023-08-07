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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الكشف عن شعار وميداليات البطولة العربية للجودو "العلمين 2023"

الجودو
الجودو

أعلن مسئولو اللجنة المنظمة للبطولة العربية لأندية الجودو "العلمين 2023" برئاسة مرزوق علي، شعار البطولة وشكل الميداليات المخصصة لأصحاب المراكز الأولى في كل الأوزان التي تتضمنها منافسات البطولة.

ومن المقرر أن تقام منافسات البطولة العربية للأندية للبراعم والناشئين، خلال الفترة من 12 وحتى 18 أغسطس الجاري في مدينة العلمين الجديدة.

ومن جانبه قال مرزوق علي رئيس الاتحاد المصري ونائب أول رئيس الاتحاد العربي للجودو، أن البطولة ستشهد مشاركة عدد كبير من اللاعبين واللاعبات من كل الدول العربية، وأن المنافسات ستكون قوية من أجل حصد المراكز الأولى.

وأضاف مرزوق علي، أن اللاعبين المصريين لديهم القدرة على المنافسة وحصد الميداليات والمراكز الأولى، وأن الجودو المصري تطور بشكل كبير خلال الفترة الماضية وظهر ذلك بشكل قوي من خلال النتائج التي تتحقق على كل المستويات.

وأضاف رئيس اتحاد الجودو، أن مدينة العلمين هي واحدة من أفضل عواصم السياحة العالمية، وأن الأشقاء العرب مرحب بهم في كل وقت ومكان، وأن الجميع سيشاهد مدى التطور وحجم الإنجازات والإنشاءات التي شهدتها الدولة المصرية مؤخرا.

وتابع: "هناك تعاون كبير بين الاتحاد المصري للجودو ووزارة الشباب والرياضة والشركة المتحدة من أجل خروج البطولة بالشكل الذي يليق بسمعة الرياضة المصرية، ويؤكد على قدرة الدولة المصرية على تنظيم واستضافة أكبر الأحداث والمناسبات العالمية في شتى المجالات".

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