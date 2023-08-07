خبير اقتصاد : التحول الرقمي يحمي المواطن

قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن البيروقراطية تقل كلما ابتعد المواطن خلال تعاملاته عن الموظف، وهذا الأمر ينطبق على العالم كله وليس فقط في مصر.



وأضاف عبده أن الرئيس السيسي في بداية توليه منصب رئيس الجمهورية، أدرك أن الدولة تواجه مشكلات اقتصادية، وأراد أن يزيد الاهتمام بالمشروعات الاقتصادية، وأشار إلى أن الاتيان بمسؤول في منصب هو غير أهل له يعتبر نوع من الفساد.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى كلمة مستثمر مصري في المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، حيث قال أن أكثر ما يعوق استثماراته داخل مصر البيروقراطية والروتين، فمن الممكن أن يعطل موظف بحوزته ختم شعار الجمهورية أعمال بمليارات الجنيهات، على الرغم من الحصول على توقيعات رئيس الوزراء ومجلس الوزراء، بسبب التعقيدات التي يفرضها الموظف، لذلك ترتبط البيروقراطية بالفساد.

ولفت رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إلى أن الرئيس السيسي أدرك اعاقة الروتين لقيام المشروعات فعندما أعلن تمليك بعض الشباب لعدد من المشروعات اعطاها لهم بالتراخيص الخاصة بها "حتى لا يتوهوا في أضابير الحكومة" .



التحول الرقمي يكافح البيروقراطية



و قال "عبده" أن التحول الرقمي هو ما يحمي المواطن من البيروقراطية و الفساد، لتقليل التعامل بين المستثمر والموظفين، لذلك اتجهت الدولة في الآونة الأخيرة إلى الشمول المالي والرقمنة.