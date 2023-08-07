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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تركيا .. 10 مصابين في انفجار ميناء درينجة

صدى البلد

أُصيب 10 أشخاص جراء انفجار مخازن للغلال بميناء درينجة في ولاية كوجايلي شرقي إسطنبول في تركيا، وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد في محيط موقع الانفجار.

وفي هذا السياق، قال عمر أحمد، مراسل "القاهرة الإخبارية" من أنقرة، إنَّ الانفجار الذي شهده ميناء درينجة وقع داخل صومعة لمكتب المحاصيل الزراعية التركية، لافتا إلى أن الانفجار، حسب المعلومات الأولية، أدى إلى تحطم نوافذ بعض المنازل وأسفر عن إصابة 10 أشخاص جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج، وعلى الفور هرع رجال الشرطة والإطفاء إلى مكان الحادث للسيطرة على الحريق.

وذكر مراسل "القاهرة الإخبارية"، أنَّ حتى الآن لم يعرف بعد سبب الانفجار، خصوصًا في ظل عدم صدور بيان من الجهات الرسمية.

ووفقًا للصور التي وردت من موقع الانفجار، كشفت عن تصاعد دخان أبيض، ما يشير حسب البيانات الأولية إلى عدم وجود مواد كيميائية قابلة للانفجار.

بدوره، أكد رئيس دائرة الإطفاء في ولاية كوجايلي، أن 13 صومعة تأثرت بفعل الانفجار، من بين 30 صومعة في محيط الانفجار.


 

القاهرة الإخبارية المحاصيل الزراعية سبب الانفجار تركيا إسطنبول

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