بيان عاجل من تركيا بشأن انفجار هائل في ميناء دينرنجي

قال رئيس بلدية مدينة كوجالي، طاهر بويوكاكين، اليوم الإثنين، إن ما لا يقل عن 13 صومعة حبوب تضررت في انفجار ميناء دينرنجي التركي على بحر مرمرة.

وحسب قناة “هابر تورك” التركية: قال بويوكاكين: "نتيجة للانفجار اصيب 12 شخصا وحالة اثنين خطيرة. تضرر 13 من بين 16 صومعة حبوب جراء الانفجار”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس بلدية ديرنجي بمحافظة كوجالي، زكي أيجيون، وقوع انفجار كبير في ميناء ديرينجي التركي، مشيرا إلي أن الانفجار ألحق أضرارا بصومعتين في الميناء الواقع في بحر مرمرة شرقي اسطنبول، حيث يتحقق الخبراء من وجود أشخاص تحت الأنقاض.

وحسب “سي إن إن” تورك، قال أيجيون: "لقد كان انفجارا قويا، شعرت به، على بعد كيلومتر واحد من مركز الانفجار.. ومع ذلك، تضررت صومعتان فقط، ولم يتأثر جزء الحاوية في الميناء بالانفجار، وكما وقعت أضرار طفيفة في المنازل المجاورة".

وأشار إلي أن “الانفجار وقع في منطقة تحميل سفن الحبوب في المصاعد التابعة لمجلس الحبوب التركي”.

وأضاف: "في الوقت الحالي، يقوم المتخصصون بتفريغ الحبوب من المصاعد، وسوف نتحقق مما إذا كان هناك شخص ما وقت الانفجار”.