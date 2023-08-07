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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انفجار هائل يهز ميناء ديرينجي التركي.. والسلطات تصدر بيانا عاجلا |فيديو

صدى البلد

أعلن رئيس بلدية ديرينس بمحافظة كوجالي، زكي أيجيون، وقوع انفجار كبير في ميناء ديرينجي التركي، مشيرا إلي أن الانفجار ألحق أضرارا بصومعتين في الميناء الواقع في بحر مرمرة شرقي اسطنبول، حيث يتحقق الخبراء من وجود أشخاص تحت الأنقاض.

وحسب “سي إن إن” تورك، قال أيجيون: "لقد كان انفجارا قويا، شعرت به، على بعد كيلومتر واحد من مركز الانفجار.. ومع ذلك، تضررت صومعتان فقط، ولم يتأثر جزء الحاوية في الميناء بالانفجار، وكما وقعت أضرار طفيفة في المنازل المجاورة".

وأشار إلي أن “الانفجار وقع في منطقة تحميل سفن الحبوب في المصاعد التابعة لمجلس الحبوب التركي”.

وأضاف: "في الوقت الحالي، يقوم المتخصصون بتفريغ الحبوب من المصاعد، وسوف نتحقق مما إذا كان هناك شخص ما وقت الانفجار”.

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من جانبه، أعلن حاكم كوجالي، سيدار يافوز، أن 10 أشخاص أصيبوا في الانفجار، 2 منهم في حالة خطيرة.

تركيا

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