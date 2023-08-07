تركيا تكشف مساعيها للعب دور أساسي في الدبلوماسية العالمية

كشف وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اليوم الاثنين، أن تركيا تسعى خلال مئويتها لتصبح لاعبا أساسيا في الدبلوماسية العالمية.

ووفقا لشبكة "تي أر تي" التركية، أكد فيدان، خلال المؤتمر الرابع عشر لسفراء تركيا بالخارج، أن النظام الدولي الحالي لا يجلب السلام والاستقرار والعدالة لباقي العالم.

وقال إن أنقرة تسعى لتحديث اتفاقية الجمارك ورفع التأشيرات مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون

وأشار إلى تركيا تسعى لوقف الحرب الروسية-الأوكرانية وإيجاد حلول لأزمة الغذاء التي يعيشها العالم.

وعن سوريا، أوضح وزير الخارجية التركي أن أنقرة ستبذل جميع الجهود لمنع تحول سوريا إلى ملجأ للمنظمات الإرهابية ولساحة حروب بالوكالة.

وأكد: "سنعمل على إنهاء الأزمة في سوريا ووحدة أراضيها"، مضيفا أن سيتم تسريع عملية العودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين.