برلمانية تطالب بصدور قرار ملزم بشأن كتابة الروشتة الطبية بالاسم العلمي

أعلنت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، استجابة وزارة الصحة لطلبها والخاص بأزمة نقص الأدوية من خلال البيان الذي تم نشره على الصفحة الخاصة بالوزارة ، والذي طالبت فيه الأطباء بكتابة العلاج بالاسم العلمي.

وأشارت “سعيد”، إلى أن كتابة العلاج بالاسم العلمي ، أحد أبرز الحلول المطروحة من قبل اللجنة، وتجدد الطلب بالجلسة العامة أثناء مواجه وزير التعليم العالي، حيث يعد أول اقتراح برغبة قدم في دور الانعقاد الأول بالمجلس.

و أكدت عضو البرلمان أن حل الأزمة يكمن في كتابة الروشتة بالاسم العلمي ، مؤكدة أن ذلك سيسهم بشكل كبير في حلحلة أزمة نقص بعض الأصناف ، ووجود مثائل محلية لها .

و أعربت “ سعيد ” عن ضرورة صدور قرار ملزم بهذا الشأن .



