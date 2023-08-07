لمواجهة عجز الميزان التجاري.. تركيا تقيد واردات ذهب بمليارات الدولارات

فرضت الحكومة التركية نظام الحصص على واردات الذهب غير المعالج، وفق ما ذكرت وسائل إعلام تركية لمواجهة العجز في الميزان التجاري.

وقررت وزارة المالية إدخال نظام الحصص، في محاولة لخفض العجز وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي.

ويطبق نظام الحصص على واردات الذهب غير المعالج التي يستوردها سماسرة المعادن النفيسة الأعضاء في بورصة إسطنبول، لسبب مهم وهو إبعاد الأثر السلبي عن العجز في الميزان الجاري.

ارتفعت واردات الذهب غير المصنع، في الأشهر السبعة الأولى من العام، بنسبة 180 % عن الفترة نفسها من العام السابق، إلى 19.4 مليار دولار.