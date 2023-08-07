عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يتابع إجراءات استلام المجمعات الحكومية بمركز زفتى لسرعة تشغيلها

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن إنشاء مجمعات الخدمات الحكومية المتكاملة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة يأتي في إطار خطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وفتح الباب أمامهم للاستفادة من جهود الدولة في ملف التحول الرقمي، والوصول إلى الخدمات بسهولة ويسر.

 

مع انطلاق المرحلة الأولى.. نائب رئيس جامعة طنطا يتفقد أعمال مكتب التنسيق

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها محافظ الغربية مساء اليوم بمركز زفتى لمتابعة إجراءات استلام المجمعات الحكومية بقرى المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز زفتى والتي يبلغ عددها 9 مجمعات.

جاء ذلك بحضور نجوى العشيري السكرتير العام للمحافظة، ومسئولي دار الهندسة، وجهاز التعمير، وإبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى، تمهيدا لبدء العمل بها في أسرع وقت ممكن، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

وأشار رحمي إلى أن المجمعات الخدمية الحكومية من أبرز مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري كونها تخدم سكان زفتى وتوابعها حيث يضم كل مجمع عدد من الخدمات المختلفة داخل المبنى (مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين- سجل مدني- شهر عقاري – مكتب تموين – مكتب بريد- وحدة محلية – مجلس شعبي محلي – وحدة تضامن اجتماعي)
بهدف توفير الوقت والمجهود للمواطنين.

IMG-20230807-WA0025
IMG-20230807-WA0025
IMG-20230807-WA0023
IMG-20230807-WA0023
IMG-20230807-WA0022
IMG-20230807-WA0022
IMG-20230807-WA0024
IMG-20230807-WA0024
الخدمات المقدمة للمواطنين الخدمات المقدمة للمواطن الخدمات الحكومية الرقمي الدكتور طارق رحمي السك السكرتير الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الخدمات المقدمة الغرب الحكومية التنسيق القيادة السياسي المبادرة الرئاسية حياة كريمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

8 ملايين جنيه | مفاجأة صادمة في عقد إمام عاشور بالزمالك

أغرب من الخيال.. شاب بالبحيرة يفاجأ يوم زفافه بحمل زوجته صفتي الذكر والأنثى

كهرباء مصر تحصل على قرض كبير لمواجهة أزمة انقطاع التيار

أنت اللي كلمتني عشان الصلح.. محامي كهربا يفتح النار على مرتضى منصور ً

السعودية.. نداء عاجل من وزارة الحج لـ المعتمرين بسبب الحر الشديد

عاجل| أول خبر سار من الأرصاد بعد موجة الحر .. فيديو

مفاجأة غير محسوبة | الزمالك يصدم جمهور الأهلي بتجديد عقد هذا اللاعب

قولتله بوسني.. داليدا خليل تكشف تفاصيل صورها المثيرة للجدل مع عمرو دياب

موضوعات متعلقة

محافظ الغربية يجتمع بالمكتب الفني لمناقشة أنشطة التنمية البشرية والتمكين الاقتصادي

ترشيحاتنا

تحذير عاجل من الصحة العالمية بشأن دواء ملوث بدولة عربية

الأعلى للطرق الصوفية يشكر الرئيس السيسي لتوجيهاته بترميم مساجد آل البيت

عرض مستمر .. تعليق مثير من شوبير على إعطاء كهربا مهلة شهرين

ادخل يده تحت هدومي وأمسك صدري.. ضحية سائق اند درايف: لم استطع المقاومة

أحمد موسى: 10 مليارات جنيه تكلفة تطوير مساجد آل البيت ودور العبادة| فيديو

عاصفة تتسبب في سقوط مراهق من منطاد بالبرازيل.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكون في مطبخك يسبب مرضا خطيرا| احذر

عاصفة تتسبب في سقوط مراهق من منطاد بالبرازيل.. صور

بسيطة وسهلة.. طريقة عمل شكشوكة السجق الحارة

بتشرب الحجر بكام| هل أثرت أزمة السجائر على أسعار الشيشة ؟

فيديو

لماذا غيرت موقفها.. الصلح بين سميرة عبد العزيز ومحمد رمضان

مرتضى منصور يشكر سيد عبد الحفيظ ويوجه رسالة لـ شيكا وحازم إمام

هل يترك ليفربول؟.. عرض خيالي من اتحاد جدة لـ محمد صلاح

كلمني و عزمني على العشا.. حقيقة علاقة كريستيانو رونالدو بـ حليمة بولند

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

اﻟﻤﺰﻳﺪ