محافظ الغربية يتابع إجراءات استلام المجمعات الحكومية بمركز زفتى لسرعة تشغيلها

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن إنشاء مجمعات الخدمات الحكومية المتكاملة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة يأتي في إطار خطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وفتح الباب أمامهم للاستفادة من جهود الدولة في ملف التحول الرقمي، والوصول إلى الخدمات بسهولة ويسر.

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها محافظ الغربية مساء اليوم بمركز زفتى لمتابعة إجراءات استلام المجمعات الحكومية بقرى المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز زفتى والتي يبلغ عددها 9 مجمعات.

جاء ذلك بحضور نجوى العشيري السكرتير العام للمحافظة، ومسئولي دار الهندسة، وجهاز التعمير، وإبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى، تمهيدا لبدء العمل بها في أسرع وقت ممكن، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

وأشار رحمي إلى أن المجمعات الخدمية الحكومية من أبرز مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري كونها تخدم سكان زفتى وتوابعها حيث يضم كل مجمع عدد من الخدمات المختلفة داخل المبنى (مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين- سجل مدني- شهر عقاري – مكتب تموين – مكتب بريد- وحدة محلية – مجلس شعبي محلي – وحدة تضامن اجتماعي)

بهدف توفير الوقت والمجهود للمواطنين.

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