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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ماهي رسالة أمريكا لإيران بارسال 3000 جندي من مشاة البحرية

قوات أمريكية
قوات أمريكية

أعلنت البحرية الأمريكية عن وصول أكثر من 3000 بحار من مشاة البحرية اايوم الاثنين إلى الشرق الأوسط بعد قرار من وزارة الدفاع، بارسال قوات إضافية، وفق ما ذكرت شبكة فوكس نيوز الأمريكية.
برر البنتاجون قرارات بقوله :انه بعد "المحاولات الأخيرة من قبل إيران للاستيلاء على سفن تجارية في منطقة عمليات القيادة المركزية الأمريكية"، جرى ارسال التعزيزات.


وصلت قوات من مجموعة باتان البرمائية (ARG) والوحدة الاستكشافية البحرية السادسة والعشرون (MEU) إلى الشرق الأوسط يوم الأحد ، وفقًا للقيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية (CENTCOM).

وذكرت الوزارة "دخلت سفينة الهجوم البرمائية USS Bataan (LHD 50) وسفينة الإنزال USS Carter Hall (LSD 50) البحر الأحمر بعد عبورها البحر الأبيض المتوسط . يوفر ذلك مزيدًا من المرونة والقدرة البحرية للأسطول الخامس الأمريكي ".

وأضافت الوزارة البيان "يمكن لسفينة هجوم برمائية أن تحمل أكثر من عشرين طائرة ذات أجنحة دوارة وثابتة الأجنحة ، بما في ذلك طائرة إم في -22 أوسبري، وطائرات هجومية من طراز إيه في -8 بي هارير بالإضافة إلى عدد من سفن الإنزال البرمائية". وذكر"تدعم سفينة الإنزال أيضًا عمليات الطائرات ذات الأجنحة الدوارة المختلفة والمركبات التكتيكية ومراكب الإنزال البرمائية" .
ويقول خبراء أن الاجراء الأمريكي تحذيري ولن يكون ممتد المدى، حيث ستسحب أمريكا هذه القوات بمجرد إدراك إيران الرسالة الأمريكية.

 

 

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