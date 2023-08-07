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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة الوادى الجديد تستقبل وفدا من صوفيا اليابانية

استقبلت جامعة الوادى الجديد فريق بحثي من جامعة صوفيا اليابانية بالمبنى الادارى بحضور  الأستاذ الدكتور حسن عبداللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث نائبا عن الاستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة وبحضور الأستاذ الدكتور أحمد سيد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والاستاذ الدكتور احمد عزيز الدين رئيس قسم الأراضي والمياه والاستاذ الدكتور احمد دياب رئيس قسم الارشاد الزراعي  لبحث سبل التعاون بين الجهتين ووحدة الاستشعار عن بعد، وجاء الوفد لمتابعة ودراسة المصارف الزراعية بواحات الداخلة والخارجة وإمكانية رفع الوعي الزراعي لدى المزارعين لمجابهة مشاكل تمليح الأراضي وتمليح المياه الجوفية .

 

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وأوضح الوفد أنه سيتم بحث سبل إمكانية إعادة تدوير استخدام مياه الصرف الزراعي ، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية وتمكين تطبيق سبل وتكنولوجيا التدوير واعادة استخدام مياه الصرف الزراعي.

اعادة استخدام مياة الصرف ئون التعليم والطلاب الأستاذ الدكتور إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي إعادة استخدام الدراسات العليا والبحوث الدراسات العلي الجمهوري الجامعة التعليم الاستشعار عن بعد بحث سبل التعاون دراسات العليا والبحوث رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب شئون التعليم والطلاب عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث

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