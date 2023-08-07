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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اعتماد 8 مدارس من هيئة ضمان جودة التعليم في الوادي الجديد

وكيل التربيه والتعليم
وكيل التربيه والتعليم

أعلن المهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد ، اعتماد 8 مدارس بالمحافظة من قِبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، والدكتورة حنان مجدى نائب المحافظ.

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وأضاف وكيل التعليم بالوادي الجديد أن الإعتماد من قِبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء جاء بيانها كالتالي، إدارة الخارجة التعليمية: روضة مدرسة البستان للتعليم الاساسي  روضة ملحقة المعلمين الابتدائية، مدرسة صلاح الدين الإعدادية، وفي إدارة الداخلة التعليمية: روضة مدارس عين ام الصغير ، الشهيد مصطفى سعيد ، الصديق الابتدائية ، عين الرخا ، روضة الغرغور الإبتدائية.

إدارة الخارجة التعليمية إجراءات السلامة الابتدائية التربية والتعليم والتعليم التعليم والاعتماد التربية والتعليم والتعليم الفني الهيئة القومية لضمان جودة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم و الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اللواء دكتور محمد الزملوط جودة التعليم والاعتماد ر رضا حجازي وزير التربية والتعليم محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

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