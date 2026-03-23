القبض على 4 أطفال يقودون سيارة بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام (طفل وبصحبته 4 أطفال آخرين) بقيادة سيارة برعونة معرضين حياتهم والمواطنين للخطر بالشرقية.





بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" ، وقائدها (طالب "سن 14" ،وبرفقته 4 أطفال آخرين- مقيمين بدائرة قسم شرطة أول العاشر بالشرقية) ، وكذا ضبط مالك السيارة "والد قائد السيارة" (مقيم بذات الدائرة)، وبمواجهته أقر بإرتكاب نجله الواقعة على النحو المشار إليه دون علمه.





تم التحفظ على السيارة، وإتخاذ الإجراءات القانونية.









