رحلة إلى الجحيم.. شركة الغواصة تيتان تعتزم إرسال 1000 شخص لكوكب الزهرة

عرضت فضائية " العربية " تقريرا عن اعتزام شركة الغواصة تيتان التي انفجرت أثناء رحلتها إلى السفينة الغارقة تيتانك على إرسال 1000 شخص إلى كوكب الزهرة .

وأوضح التقرير أن شركة الغواصة تيتان تسعى لإرسال 1000 شخص إلى كوكب الزهرة بحلول عام 2050 وذلك للعيش هناك .

وتابع التقرير أن الشركة تستهدف تواجد الـ 1000 شخص على سطح كوكب الزهرة للعيش فوق سحب حمض الكبريتيك بالكوكب .

وأكمل التقرير أن وكالة ناسا الأمريكية أكدت أن الرحلة محفوفة بالمخاطر .

ولفت التقرير إلى أن خطورة الرحلة تكمن في حرارة كوكب الزهرة الشديدة وضغط الهواء الذي يصل إلى 90 ضعف ضغط الهواء على الأرض، إضافة إلى آلاف البراكين النشطة بالزهرة وانعدام المياه السائلة بالزهرة .