أخبار الفن| حقيقة ارتباط عمرو دياب بـ داليدا خليل.. فارق العمر بين طليقة الفيشاوي وزوجها الجديد

حقيقة ارتباط عمرو دياب بـ داليدا خليل.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، فارق العمر بين طليقة الفيشاوي وزوجها الجديد، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها:

كشفت الفنانة اللبنانية داليدا خليل، كواليس لقائها مع عمرو دياب بعدما آثارت صورتهم الجدل .

وقال داليدا خليل، خلال لقائها مع اي تي بالعربي :" القبلة كانت عفوية ؛ قولتله بوسني فباسني وكان كل ذلك دون ترتيب ".

تحل اليوم الإثنين 7 أغسطس، ذكرى رحيل الفنانة دلال عبد العزيز، الثانية، إذ ولدت في 17 يناير عام 1960، ورحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2021، عن عمر يناهز الـ 61 عاما.

تحدثت دلال عبد العزيز عن والدتها في العديد من حواراتها التلفزيونية، وكشفت عن مصدر الإلهام لها في أعمالها وهي أمها التي اقتبست منها العديد من الجمل والعادات والتصرفات التي تمثل كل الأمهات.

كشفت ندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوى عن فارق العمر بيتها وزوجها أحمد خالد والذى ارتبطت به من شهر تقريبا حسب تصريحاتها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

بعد ان حققت أغنيته التي حملت اسم الألبوم " بغيب بمزاجي " أرقاما قياسية وتصدرها التريند في اغلب الدول العربية ، الفنان فضل شاكر يطرح ثاني أعماله الغنائية بعنوان " قال حب قال " وهي الجزء الثاني لأغنية أبقى قابلني والتي حصدت 88 مليون مشاهدة.

نشر الفنان أحمد السعدنى مقطعا من مسلسل سيب وأنا أسيب والذى يعرض حاليا وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وهو مقطع تم حذفه من العمل ولم يعرض ضمن الحلقة السادسة.

غابت النجمة هنا الزاهد عن العرض الخاص لفيلم البطة الصفرا والتي تقوم ببطولته شقيقتها فرح الزاهد.

قامت والدة هنا الزاهد؛ برسم تاتو بأسم بناتها الثلاثة وذلك علي خلفية حضورها العرض الخاص لفيلم البطة الصفرا.

ردت الفنانة اللبنانية داليدا خليل، على شائعات ارتباطها بـ الهضبة عمرو دياب، التي أثيرت مؤخرا بسبب الصور التي التقطتها معه في الساحل الشمالي.

وقالت داليدا خليل، إنها تحب عمرو دياب كثيرا، وأن هذه الصور هي أول لقاء يجمع بينهما وكان لي الشرف، وعلقت: «هو كتير مهضوم وحدا قريب للقلب وكتير لذيذ .. ما قادرة اقول الا هيك».