قولتله بوسني.. داليدا خليل تكشف تفاصيل صورها المثيرة للجدل مع عمرو دياب

كشفت الفنانة اللبنانية داليدا خليل، كواليس لقائها مع عمرو دياب بعدما آثارت صورتهم الجدل .

وقال داليدا خليل، خلال لقائها مع اي تي بالعربي :" القبلة كانت عفوية ؛ قولتله بوسني فباسني وكان كل ذلك دون ترتيب ".

وتابعت : "كنت في المشروع الخاص به في الساحل الشمالي ، وعندنا علمت أنه موجود سعدت للغاية والتقينا الصور".

عمرو دياب وداليدا خليل :

تصدّرت الفنانة داليدا خليل ، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل ، بعد ما نشرت صورًا لها ظهرت فيها مع الهضبة عمرو دياب وهو يقبلها، وتصدرت الصور التريند وصارت حديث السوشيال ميديا.

وتعتمد الفنانة داليدا خليل على إطلالات جديدة والتي تنال رواجًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تحدث البعض عن جمالها الطبيعى والابتعاد عن إجراء عمليات تجميلية .



وتتميز الفنانة داليدا خليل بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد الفنانة داليدا خليل، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضًا.

يذكر أن الفنان عمرو دياب كان مرتبطا بالفنانة دينا الشربيني ولكنه انفصل عنها منذ شهور بعد قصة حب استمرت لسنوات.