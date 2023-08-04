ملكة جمال وبطلة “هوجان” وابنة أخ فنانة لبنانية| هل وقع عمرو دياب في حب جديد؟! من هي داليدا خليل

بقبلة علي الخد وتعليق "الروح".. أثارت صور الهضبة عمرو دياب مع اللبنانية داليدا خليل، جدلًا واسعًا وذلك بعدما نشرت داليدا خليل صورا رومانسية برفقه الهضبة، والتي اعتبرها البعض أحدث العلاقات الرومانسية للفنان عمرو دياب.

عمرو دياب وداليا خليل

من هي صاحبة قبلة الهضبة؟

وداليدا أنطوان خليل هي فنانة ومغنية لبنانية، في الـ 35 من عمرها، وهي ابنة أخ الفنانة اللبنانية لورا خليل، ولدت في لبنان عام 1988 ولديها ثلاث شقيقات، وكانت بدايتها الفنية عام 2007، حيث ظهرت للمرة الأولي في مسلسل "فيفتي فيفتي".

ولُقبت داليدا خليل ب "ملكة جمال الدراما اللبنانية"، كما قدمت أكثر من 30 عملًا فنيًا مختلفًا، ومن أشهر أعمالها مسلسل "هوجان" مع الفنان محمد عادل إمام.

داليدا خليل

حبيبي يا نور العين

وبجانب الصور التي نشرتها داليدا خليل مع الهضبة عمرو دياب، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، نشرت داليدا خليل فيديو رومانسي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك".

وظهرت داليدا برفقه عمرو دياب من الساحل الشمالي، في صور رومانسية تجمعهما سويًا، ووضعت داليدا خليل علي الفيديو أغنية "نور العين" للهضبة عمرو دياب، لينال الفيديو مشاهدات بالآلاف عبر تيك توك، وعلق عدد كبير من رواد السوشيال ميديا علي رومانسية عمرو دياب وداليدا خليل.

عمرو دياب وداليا خليل

أول رد فعل من داليدا خليل عقب تصدرها التريند

وفي الساعات القليلة من صباح اليوم، نشرت داليدا خليل صورة مختلفة مع عمرو دياب، عبر خاصية الاستوري بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، وعلقت داليدا خليل علي الصورة كاتبة: "صباح الهضبة ومصر الجميلة".

عمرو دياب وداليا خليل

عمرو دياب ودينا الشربيني

وكان اللافت للنظر وفي تصرف غير متوقع بعد تداول تلك الصورة بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي أن عمرو دياب لم يحذف صورته مع دينا الشربيني التي يهنأها فيها بعيد الحب، وهو الأمر الذي جعل الجمهور يعيد نشر الصورة مرة أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي.

أحدث أغاني عمرو دياب

في أخر يونيو الماضي، طرح المطرب عمرو دياب أغنيته الجديدة التى تحمل اسم "خلص على قلبى على تطبيق انغامى.

وقال عمرو دياب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك "حصريًا على أنغامي، أغنية خلص على قلبي.

أغنية “خلص على قلبي” من كلمات محمد البوغة، وألحان محمد يحيي، وتوزيع أسامة الهندي، وميكس وماستر أمير محروس.