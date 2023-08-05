معلومات لأول مرة عن حب عمرو دياب الجديد.. من هي داليدا الخال؟

بقبلة على الخد وتعليق "الروح".. أثارت صور الهضبة عمرو دياب مع اللبنانية داليدا خليل، جدلًا واسعًا، وذلك بعدما نشرت داليدا خليل صورا رومانسية برفقه الهضبة، والتي اعتبرها البعض أحدث العلاقات الرومانسية للفنان عمرو دياب.

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وداليدا أنطوان خليل هي فنانة ومغنية لبنانية، في الـ 35 من عمرها، وهي ابنة أخ الفنانة اللبنانية لورا خليل.

ولدت في لبنان عام 1988 ولديها ثلاث شقيقات، وكانت بدايتها الفنية عام 2007، حيث ظهرت للمرة الأولي في مسلسل "فيفتي فيفتي".

ولُقبت داليدا خليل بـ "ملكة جمال الدراما اللبنانية"، كما قدمت أكثر من 30 عملًا فنيًا مختلفًا، ومن أشهر أعمالها مسلسل "هوجان" مع الفنان محمد عادل إمام.

وبجانب الصور التي نشرتها داليدا خليل مع الهضبة عمرو دياب، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، نشرت فيديو رومانسيا عبر موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك".