نشرة المرأة والصحة.. بسبب بوسة لـ عمرو دياب.. صور داليدا خليل حديث السوشيال ميديا..مشروب رخيص يحمي من السكري ويحسّن المصابين به

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

تصدّرت الفنانة داليدا خليل ، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل ، بعد ما نشرت صورًا لها ظهرت فيها مع الهضبة عمرو دياب وهو يقبلها، وتصدرت الصور التريند وصارت حديث السوشيال ميديا

يساعد الشاي الأخضر على خفض احتمالات الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني إذا تم تناوله بشكل متكرر

تصدرت أزمة الشيف بوراك ووالده مواقع السوشيال ميديا في العالم العربي خلال الفترة الأخيرة وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير