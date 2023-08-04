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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. بسبب بوسة لـ عمرو دياب.. صور داليدا خليل حديث السوشيال ميديا..مشروب رخيص يحمي من السكري ويحسّن المصابين به

داليدا
داليدا

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي. 

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احذر من تناول الطعام بهذه الطريقة.. يسبب كوارث صحية

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احذر.. استخدام الصبار بهذه الطريقة يصيبك بأمراض خطيرة

بسبب بوسة لـ عمرو دياب .. صور داليدا خليل حديث السوشيال ميديا|شاهد

تصدّرت الفنانة داليدا خليل ، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل ، بعد ما نشرت صورًا لها ظهرت فيها مع الهضبة عمرو دياب وهو يقبلها، وتصدرت الصور التريند وصارت حديث السوشيال ميديا

مشروب رخيص يحمي من السكري ويحسّن المصابين به..تعرف عليه

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