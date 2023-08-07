فضل شاكر يطرح ثاني أغانيه "قال حب قال"

بعد ان حققت أغنيته التي حملت اسم الألبوم " بغيب بمزاجي " أرقاما قياسية وتصدرها التريند في اغلب الدول العربية ، الفنان فضل شاكر يطرح ثاني أعماله الغنائية بعنوان " قال حب قال " وهي الجزء الثاني لأغنية أبقى قابلني والتي حصدت 88 مليون مشاهدة.

قال حب قال ، هي استكمال للنجاح مكتمل الأركان ، الذي تحقق من خلال أغنية " أبقى قابلني " ليتجدد هذا التعاون الفني في هذه الأغنية التي كتب كلماتها عمرو المصري ، ولحنها عمرو الشاذلي ، وقام بتوزيعها عمرو الخضري ، وهي من الأعمال الرومانسية ، اعتمد الفنان فضل شاكر في هذا الألبوم على مبدأ التجديد والتطوير في أعماله الغنائية لتكون حاضرة دائماً في ذاكرة المتلقي ، وهي باللهجة المصرية وتحت اشراف اياد النقيب ، ومن إنتاج الفنان فضل شاكر .

وجاءت كلمات الأغنية التي طرحت بعنوان " قال حب قال "

الف شكر ع اللي عشتوا اللي مفيهوش يوم سعاده

انتا استاذ ف الاسيه ايوه انا اشهدلك شهاده

تستحق عن جداره حامل الألقاب بجرحك

ضاع عليك العمر كله ومستفدتش استفاده

" قال حب قال " هو عمل فني في اطار رومانسي يتحدث عن الحب والوفاء والخيانة ، ويحرص الفنان فضل شاكر ان يكون عطاؤه الفني غزير ، بهدف إشباع الذائقة الفنية العربية ، باعمال يتفرد بتقديمها بصوته وإحساسه المرهف ، وانتقاء النصوص الشعرية الحالمة والأنيقة التي تهز الأعماق والوجدان ، التي اشتهر من خلالها وحقق شعبية ومكانة عالية عربيا ، وأعطى لهم أجمل روائعه الغنائية خلال مسيرته الفنية .