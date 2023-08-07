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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فضل شاكر يطرح ثاني أغانيه "قال حب قال"

فضل شاكر
فضل شاكر

 بعد ان حققت أغنيته التي حملت اسم الألبوم " بغيب بمزاجي " أرقاما قياسية وتصدرها التريند في اغلب الدول العربية ، الفنان فضل شاكر يطرح  ثاني أعماله الغنائية بعنوان " قال حب قال " وهي الجزء الثاني لأغنية أبقى قابلني والتي حصدت 88 مليون مشاهدة.  

قال حب قال ، هي استكمال للنجاح مكتمل الأركان ، الذي تحقق من خلال أغنية " أبقى قابلني " ليتجدد هذا التعاون الفني في هذه الأغنية التي كتب كلماتها  عمرو المصري ، ولحنها عمرو الشاذلي ، وقام بتوزيعها عمرو الخضري ، وهي من الأعمال الرومانسية ، اعتمد الفنان فضل شاكر في هذا الألبوم على مبدأ التجديد والتطوير في أعماله الغنائية لتكون حاضرة دائماً في ذاكرة المتلقي ، وهي باللهجة المصرية وتحت اشراف اياد النقيب ، ومن إنتاج الفنان فضل شاكر .

وجاءت كلمات الأغنية التي طرحت بعنوان " قال حب قال "
الف شكر ع اللي عشتوا اللي مفيهوش يوم سعاده 
انتا استاذ ف الاسيه ايوه انا اشهدلك شهاده 
تستحق عن جداره حامل الألقاب بجرحك 
ضاع عليك العمر كله ومستفدتش استفاده

 " قال حب قال " هو عمل فني في اطار رومانسي يتحدث عن الحب والوفاء والخيانة ، ويحرص الفنان فضل شاكر ان يكون عطاؤه الفني غزير ، بهدف إشباع الذائقة الفنية العربية ، باعمال يتفرد بتقديمها  بصوته وإحساسه المرهف ، وانتقاء النصوص الشعرية الحالمة والأنيقة التي تهز الأعماق والوجدان ، التي اشتهر من خلالها وحقق شعبية ومكانة عالية عربيا  ، وأعطى لهم أجمل روائعه الغنائية خلال مسيرته الفنية .

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