طلائع الجيش يستعيد كريم طارق من الجونة في صفقة انتقال حر

أنهى نادى طلائع الجيش التعاقد مع كريم طارق لاعب الجونة السابق ، وذلك لتدعيم صفوف فريق الكرة بالنادى استعدادات للموسم الجديد .

فقد وقع كريم طارق على عقود الإنتقال لطلائع الجيش لمدة ثلاث سنوات فى صفقة انتقال حر ، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية .

ووقع كريم ، على عقود الإنتقال لطلائع الجيش بمكتب اللواء أيمن المصرى المشرف على الفريق .

يذكر أن كريم طارق كان يلعب من قبل بصفوف طلائع الجيش قبل أن ينتقل لانبى والجونة ، قبل أن يعود مجدداً إلى صفوف طلائع الجيش .

على الجانب الآخر يواصل تدريباته بملعبه بجهاز الرياضة العسكرى استعداداً للموسم الجديد ، بعد إنتهاء فترة الراحة السلبية التى كان الكابتن عبد الحميد بسيونى المدير الفنى قد منحها للفريق فى ختام مباريات الدورى العام .